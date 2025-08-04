Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области мужлан ограбил даму подшофе

В дежурную часть ОМВД России «Устьянский» с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что накануне употребляла спиртное в компании малознакомых людей. Утром у заявительницы произошел конфликт с мужчиной, который выхватил у нее из рук ее мобильный телефон и скрылся.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 40-летний житель деревни Левоплосская Устьянского округа. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

По имеющимся данным, мужчина потерял свой мобильный телефон и предположил, что новая знакомая причастна к его пропаже. Выйдя на улицу, он забрал принадлежащий женщине смартфон и уехал на автобусе домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Похищенный смартфон изъят и возвращен владельцу.

 

25 август 12:55 | : Происшествия

Главные новости


С чувством прекрасного. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Мария Харченко: "У меня добрый взгляд для друзей, но есть и другой"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (289)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20