В Архангельской области мужлан ограбил даму подшофе

В дежурную часть ОМВД России «Устьянский» с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что накануне употребляла спиртное в компании малознакомых людей. Утром у заявительницы произошел конфликт с мужчиной, который выхватил у нее из рук ее мобильный телефон и скрылся.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 40-летний житель деревни Левоплосская Устьянского округа. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

По имеющимся данным, мужчина потерял свой мобильный телефон и предположил, что новая знакомая причастна к его пропаже. Выйдя на улицу, он забрал принадлежащий женщине смартфон и уехал на автобусе домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Похищенный смартфон изъят и возвращен владельцу.