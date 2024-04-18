Житель Северодвинска спер из магазина кофейный автомат

В дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило заявление от владелицы автомата по продаже кофе. Девушка рассказала, что неизвестный похитил один из таких аппаратов из магазина, расположенного на улице Капитана Воронина. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 24-летний северодвинец. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По информации оперативников, увидев в магазине кофейный автомат, злоумышленник решил забрать его домой. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он руками демонтировал аппарат и скрылся.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похищенный кофейный автомат изъят и возвращен владелице.