В Мирном отловили и наказали дроппера

Прокуратура ЗАТО г. Мирный при изучении находящегося в производстве следственного отдела МО МВД по ЗАТО г. Мирный уголовного дела о совершении кибермошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) установлено, что злоумышленники под предлогом получения неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету потерпевшего на портале «Госуслуги», путем обмана похитили денежные средства в размере более 190 тыс. рублей.

Похищенные денежные средства поступили на банковский счет «дроппера».Прокурором с целью возмещения ущерба потерпевшему в суд направлено исковое заявление о взыскании данных денежных средств с обвиняемого в пользу потерпевшего.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме. 

Решения суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле прокурора.

26 май 16:44 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20