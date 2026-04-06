В Мирном отловили и наказали дроппера

Прокуратура ЗАТО г. Мирный при изучении находящегося в производстве следственного отдела МО МВД по ЗАТО г. Мирный уголовного дела о совершении кибермошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) установлено, что злоумышленники под предлогом получения неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету потерпевшего на портале «Госуслуги», путем обмана похитили денежные средства в размере более 190 тыс. рублей.

Похищенные денежные средства поступили на банковский счет «дроппера».Прокурором с целью возмещения ущерба потерпевшему в суд направлено исковое заявление о взыскании данных денежных средств с обвиняемого в пользу потерпевшего.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решения суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле прокурора.

