Мошенники пытались обокрасть беременную северодвинку

Северодвинским городским судом Архангельской области удовлетворен иск прокуратуры г. Северодвинска о взыскании неосновательного обогащения в размере 589 600 рублей в пользу 34-летней жительницы г. Северодвинска, находящейся в состоянии беременности.

Прокуратурой в ходе проверки возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовного дела установлено, что злоумышленник, представившийся по средствам мобильной сети в мессенджере «WhatsApp» сотрудником «Банка России», под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил потерпевшую оформить потребительский кредит в ПАО «Промсвязьбанк». После оформления кредита потерпевшая под руководством злоумышленника перевела денежные средства в размере 589 600 рублей на банковский счет, открытый в АО «Альфа Банк».

Таким образом, мошенник, руководствуясь корыстными побуждениями, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшей, зачисленные на счет жителя г. Калачинск Омской области, с которым потерпевшая не знакома и в каких-либо договорных отношениях не состоит.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

По ходатайству следователя судом на период расследования уголовного дела наложен арест на расчетный счет, на который были зачислены денежные средства потерпевшей, также по ходатайству прокуратуры города судом приняты меры по обеспечению иска.

По итогам рассмотрения иска прокуратуры г. Северодвинска о взыскании неосновательного обогащения в пользу потерпевшей взысканы денежные средства в размере 589 600 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.