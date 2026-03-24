Суд Котласа не дал обидеть пенсионера на полтора миллиона

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки материалов уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения денежных средств установлено, что в апреле 2025 года неустановленное лицо склонило путем обмана 76-летнего жителя г. Котласа осуществить перевод денежных средств в сумме 1 470 000 рублей на банковский счет определенного лица.

В этой связи прокурором в целях защиты имущественных прав потерпевшего в суд предъявлено исковое заявление к получателю денежных средств о взыскании неосновательного обогащения.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, в пользу потерпевшего взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 1 470 000 рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.