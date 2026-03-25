Ярославская пройдоха вернет обманутой шенкурянке миллион с лишним

В законную силу вступило решение Кировского районного суда

г. Ярославля об удовлетворении требований прокурора Шенкурского района

о взыскании с дроппера в пользу пенсионерки денежных средств, похищенных

с ее банковского счета.

При изучении материалов уголовного дела прокуратурой установлено, что с 27.03.2025 по 16.04.2025 неустановленное лицо ввело в заблуждение пенсионерку, проживающую на территории Шенкурского муниципального округа, после чего пожилая женщина осуществила перевод денежных средств в размере более 1,2 млн рублей на банковский счет подставного лица – дроппера.

В ходе расследования уголовного дела установлена личность владельца счета, на который поступили денежные средства. Им оказалась жительница Ярославской области.

Защищая права потерпевшей, прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы необоснованного обогащения, которые были удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, ответчик в апелляционной жалобе просила решение отменить, производство по гражданскому делу прекратить.

Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда, согласившись с позицией прокурора, возражавшего в удовлетворении жалобы, оставила решение без изменения, жалобу без удовлетворения.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.