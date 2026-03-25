Ярославская пройдоха вернет обманутой шенкурянке миллион с лишним

В законную силу вступило решение Кировского районного суда
 г. Ярославля об удовлетворении требований прокурора Шенкурского района
 о взыскании с дроппера в пользу пенсионерки денежных средств, похищенных
 с ее банковского счета.

При изучении материалов уголовного дела прокуратурой установлено, что с 27.03.2025 по 16.04.2025 неустановленное лицо ввело в заблуждение пенсионерку, проживающую на территории Шенкурского муниципального округа, после чего пожилая женщина осуществила перевод денежных средств в размере более 1,2 млн рублей на банковский счет подставного лица – дроппера.

В ходе расследования уголовного дела установлена личность владельца счета, на который поступили денежные средства. Им оказалась жительница Ярославской области.

Защищая права потерпевшей, прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы необоснованного обогащения, которые были удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, ответчик в апелляционной жалобе просила решение отменить, производство по гражданскому делу прекратить.

Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда, согласившись с позицией прокурора, возражавшего в удовлетворении жалобы, оставила решение без изменения, жалобу без удовлетворения. 

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора. 

17 апрель 10:49 | : Происшествия

Главные новости


Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ
Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20