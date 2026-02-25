Пенсионерка из Холмогор получит 900 тысяч с татарского дроппера

Прокуратура Холмогорского района при изучении материалов уголовного дела установила, что в феврале-марте 2025 г. пенсионерка, введенная в заблуждение телефонными мошенниками, перевела денежные средства в сумме 900 тыс. рублей на принадлежащий дропперу банковский счет.

В ходе расследования уголовного дела установлена личность владельца счета, на который поступили денежные средства. Им оказался житель г.Казани Республики Татарстан.

Защищая права потерпевшего, прокурор обратился с иском в Кировский районный суд г. Казани с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение решение суда находится на контроле прокуратуры.

