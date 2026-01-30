Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области прищучили волгоградского дроппера

Прокуратура Вилегодского района при изучении материалов уголовного дела установила, что в мае 2025 года пожилой мужчина, введенный в заблуждение телефонными мошенниками, осуществил перевод денежных средств на расчетный счет подставного лица – дроппера.

В ходе расследования уголовного дела установлена личность владельца счета, на который поступили денежные средства в сумме 410 тыс. рублей. Им оказался житель Волгоградской области.

Защищая права потерпевшего, прокурор обратился с иском в суд с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы неосновательного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора.

Дроппер – лицо, передающее свою банковскую карту за вознаграждение для получения незаконных денежных средств.

Напоминаем, что за приобретение, передачу и использование из корыстной заинтересованности электронных средств платежа третьим лицам установлена уголовная ответственность ч. 3 ст. 187 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

17 март 16:14 | : Происшествия

Главные новости


Советская власть в Поморье: явление первое
Нога в ногу с весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (189)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20