В Архангельской области прищучили волгоградского дроппера

Прокуратура Вилегодского района при изучении материалов уголовного дела установила, что в мае 2025 года пожилой мужчина, введенный в заблуждение телефонными мошенниками, осуществил перевод денежных средств на расчетный счет подставного лица – дроппера.

В ходе расследования уголовного дела установлена личность владельца счета, на который поступили денежные средства в сумме 410 тыс. рублей. Им оказался житель Волгоградской области.

Защищая права потерпевшего, прокурор обратился с иском в суд с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы неосновательного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора.

Дроппер – лицо, передающее свою банковскую карту за вознаграждение для получения незаконных денежных средств.

Напоминаем, что за приобретение, передачу и использование из корыстной заинтересованности электронных средств платежа третьим лицам установлена уголовная ответственность ч. 3 ст. 187 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.