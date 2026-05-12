Архангельский энергоначальник начал отбывать наказание за гибель ребенка

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 17.04.2026, которым начальник Архангельского района электрических сетей производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» осужден по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, и по неосторожности смерть человека).

Как установлено судом, должностное лицо, зная о дефектах здания трансформаторной подстанции № 196, расположенной в г. Архангельске, будучи обязанный поддерживать оборудование и сети в состоянии, соответствующем требованиям действующих правил и норм, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не принял неотложных мер, исключающих несанкционированное проникновение на объект посторонних лиц.

В результате 27.05.2025 малолетний потерпевший, 2015 г.р., через проем, образовавшийся из-за разрушения отмостки и опалубки, залез в здание трансформаторной подстанции, где задел рукой провод воздушной линии электропередачи, находящийся под напряжением, получил электротравму и скончался на месте происшествия.

Вину в совершении преступления виновный признал.

Моральный вред родителям погибшего ребенка в размере 3 086 600 рублей возмещен им в полном объеме.

Суд назначил осужденному наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией электрических сетей на 1 год.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда, проверив законность приговора, оставила назначенное осужденному наказание без изменения.