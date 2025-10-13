Вверх
Котласский инженер начал убирать город в наказание за приписки

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда                                          от 08.08.2025, которым осужден ведущий инженер отдела организации капитального строительства и капитальных ремонтов Государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства»  по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, повлекшее причинение крупного ущерба и существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, и охраняемых законом интересов общества и государства).

Как установлено судом, должностное лицо, являясь ответственным                             за осуществление строительного контроля за выполнением работ по строительству канализационно-насосной станции в Южном районе г. Котласа, предназначенной для подключения к централизованной системе водоотведения двух домов по ул. Таежная, построенных в рамках реализации адресной программы  Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», надлежащий контроль за ходом работ на соответствие их выполнения строительным нормам и правилам не осуществлял.

В частности, в период с октября по декабрь 2023 г. допустил выполнение работ по обратной засыпке котлована в месте нахождения блок-контейнера и расположенных под ним резервуаров КНС и колодцев при отрицательных температурах местным мерзлым грунтом без проведения мероприятий                               по обеспечению его природной влажности и талого состояния. Кроме того, завизировал акты освидетельствования скрытых работ и акты о приемке выполненных работ, содержащие недостоверные сведения.

Это повлекло деформацию канализационно-насосной станции, возникшую после оттаивания в весенне-летний период 2024 г., невозможность ее использования по назначению, и как следствие, перенос срока заселения граждан, вынужденных проживать в домах, находящихся в аварийном состоянии.   

Ввод в эксплуатацию станции стал возможен только в сентябре 2024 г. после выполнения восстановительного ремонта. Причиненный ущерб администрации                ГО «Котлас» и МП «Горводоканал» составил более 4 млн рублей.

Вину в совершении преступлений виновный не признал. 

Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. 

Апелляционную жалобу защитника осужденного о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

13 октябрь 11:07 | : Скандалы

