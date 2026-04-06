Укушеный пацан из Карпогор получил компенсацию от хозяина собаки

Прокуратурой Пинежского района проведена проверка по факту нападения собаки на 16-летнего ребенка.

Установлено что 22.02.2026 на площадке «Мишкин лес» в микрорайоне Рагово с. Карпогоры Пинежского муниципального округа собака, владелец которой не установлен, укусила девочку, причинив ей телесные повреждения.

Своевременный отлов безнадзорного животного произведен не был.

В этой связи прокурором Пинежского района в интересах ребенка в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с Государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями животных» в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.