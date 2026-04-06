Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Укушеный пацан из Карпогор получил компенсацию от хозяина собаки

Прокуратурой Пинежского района проведена проверка по факту нападения собаки на 16-летнего ребенка.

          Установлено что 22.02.2026 на  площадке «Мишкин лес» в  микрорайоне Рагово с. Карпогоры Пинежского муниципального округа собака, владелец которой не установлен, укусила девочку, причинив ей телесные повреждения.

Своевременный отлов безнадзорного животного произведен не был. 

         В этой связи прокурором Пинежского района в интересах ребенка в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда. 

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с Государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями животных» в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

 

26 май 11:54 | : Происшествия

Главные новости


Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы
Ах, гостиница моя. Так когда-то жили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (280)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20