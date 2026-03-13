Вверх
Северодвинское учреждение раскошелилось за покусанного ребенка

Прокуратурой Пинежского района проведена проверка по факту нападения собаки на 10-летнего ребенка.

Установлено что 16.11.2025 в с. Карпогоры Пинежского муниципального округа собака, владелец которой не установлен, укусила мальчика, причинив ему телесные повреждения.

Государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями животных» своевременный отлов животного не обеспечен.

В этой связи прокурором Пинежского района в интересах ребенка в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда. 

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с Государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями животных» в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

 

13 март 10:51 | : Происшествия

