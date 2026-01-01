В Архангельской области лайка искусала мальчишку

Приморская межрайонная прокуратура провела проверка по факту нападения собаки на несовершеннолетнего ребенка.

Установлено, что в июне 2025 года в деревне Перхачево Приморского муниципального округа оставленная без должного присмотра собака породы «лайка» напала на 11-летнего мальчика, причинив ему укушенные раны кисти, предплечья и грудной клетки.

В целях защиты прав ребенка Приморский межрайонный прокурор обратился в суд о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда, причиненного малолетнему.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскана компенсация в размере 55 тысяч рублей.