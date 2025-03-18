В 2024 году в Архангельской области собаки искусали 71 ребенка

За 2024 год в результате нападения собак, в том числе не имеющих владельцев, пострадал 71 ребенок, за 3 месяца 2025 года – 15 несовершеннолетних.

В целях защиты прав несовершеннолетних в 2024 году прокурорами в суд предъявлено 22 иска о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате укусов безнадзорными животными, которые удовлетворены, в текущем году – 11 исков, из них удовлетворено 4, на рассмотрении – 7.

Решением Виноградовского районного суда от 13.05.2024 удовлетворены исковые требования прокурора Шенкурского района, с владельца собаки, которая покусала 7-летнего ребенка, в пользу малолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 130 тыс. рублей, а также расходы на лечение в размере 9596 рублей. В апреле 2025 года ответчиком решение суда исполнено, ребенку перечислены денежные средства .

Решением Няндомского районного суда от 07.02.2025 удовлетворен иск прокурора Няндомского района к ГБУ «Вельская районная станция по борьбе с болезнями животных», а при недостаточности имущества у учреждения – в порядке субсидиарной ответственности к Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области о взыскании компенсации морального вреда в размере 20 тыс. рублей, в связи с укусом ребенка бесхозяйной собакой. Решение суда находится на исполнении.