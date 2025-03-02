Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Хозяева собаки из поселка Березник заплатили укушеной девочке 5 000 рублей

По результатам рассмотрения обращения гражданина о причинении его несовершеннолетней дочери морального вреда, причиненного укусом собаки, прокурором района в интересах ребенка в суд направлено исковое заявление.

Судом установлено, что 27.05.2024 на территории п. Березник, собака из-за бездействия ее хозяина, находясь на свободном выгуле, укусила несовершеннолетнюю, причинив ей телесные повреждения в виде укушенной раны.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с владельца собаки в пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.

19 март 10:31 | : Происшествия

Главные новости


Ломоносовы просто одолели. В чём правда Валентины Матвиенко
Из истории поморского ЖКХ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (272)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20