Хозяева собаки из поселка Березник заплатили укушеной девочке 5 000 рублей

По результатам рассмотрения обращения гражданина о причинении его несовершеннолетней дочери морального вреда, причиненного укусом собаки, прокурором района в интересах ребенка в суд направлено исковое заявление.

Судом установлено, что 27.05.2024 на территории п. Березник, собака из-за бездействия ее хозяина, находясь на свободном выгуле, укусила несовершеннолетнюю, причинив ей телесные повреждения в виде укушенной раны.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с владельца собаки в пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.