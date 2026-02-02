Вверх
В Коноше укус собаки обойдется хозяину животного в 50 тысяч

По результатам рассмотрения обращения гражданина о причинении его несовершеннолетней дочери морального вреда, причиненного укусом собаки, прокурором Коношского района в интересах ребенка в суд направлено исковое заявление.

Установлено, что 14.07.2025 в п. Подюга собака из-за бездействия ее хозяина, находясь на свободном выгуле, укусила 8-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с владельца собаки в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

17 февраль 14:41 | : Происшествия

