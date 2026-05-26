В Архангельске петербуржская пособница мошенников взята под стражу

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области вычислили официально не работающую 21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая была завербована телефонными аферистами в качестве курьера и помогла им похитить денежные средства у двух местных пенсионеров.

Потерпевшими от действий мошенников, в чьих интересах действовала девушка, стали 80-летняя бабушка из Архангельска и 66-летний мужчина из города Мирного.

Злоумышленники применили к своим жертвам одну и ту же схему. Так, представившись сотрудниками Центробанка, они сообщили гражданам, что денежные средства с их счетов переводятся на финансирование террористической организации. По настойчивым рекомендациям собеседников, чтобы сохранить свои сбережения и избежать привлечения к уголовной ответственности, оба потерпевших согласились обналичить накопления и передать их для декларирования «представителю спецслужб»

 В один и тот же день, только в разное время пожилые люди встретились с посыльной аферистов и, обменявшись с ней кодовым словом, вручили ей наличные. Жительница областного центра отдала ей 1,7 миллиона рублей, а мужчина, специально приехавший в Архангельск из Мирного, – около четырёх миллионов.

Сотрудники полиции, опросив потерпевших и изучив записи с камер системы видеонаблюдения «Безопасный город», установили личность криминального курьера. Пособница мошенников была задержана в родном городе, где, как оказалось, после возвращения из Архангельска она по заданию кураторов совершила аналогичное преступление.

 Следственным отделом МО МВД России по ЗАТО город Мирный по двум эпизодам мошенничества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантка заключена под стражу и находится в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге.

 

26 май 11:44 | : Происшествия

