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Очередная жертва мошенников: жителя Архангельска «развели» на 2 миллиона

При этом мужчина знал о подобных видах преступлений из средств массовой информации, а по месту работы с ним неоднократно проводились профилактические беседы. Тем не менее, это не уберегло его от обмана.

Дело было так. 11 июля в полицию обратился архангелогородец 1978 года рождения. Мужчина сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников. Еще 8 июля ему стали поступать звонки якобы от сотрудников спецслужб и представителей Центробанка о том, что на его имя происходит оформление кредитов. Чтобы предотвратить хищение денег звонившие посоветовали срочно оформить несколько крупных займов в различных банках, чтобы исчерпать кредитный лимит, а полученные денежные средства перевести на безопасные счета.

Поверив мошенникам, потерпевший в течение нескольких дней оформил три кредита в различных банках и все денежные средства перевел на сторонние счета. При этом в каждом банке его спрашивали о целях получаемого займа и предупреждали о действиях мошенников. Но, выполняя инструкции «сотрудников спецслужб», мужчина убеждал кредитных специалистов, что деньги ему требуются на неотложные личные нужды.

Только при оформлении очередного займа на два миллиона рублей потерпевший понял, что общается с мошенниками и обратился в полицию.

12 июль 17:35 | : Происшествия

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