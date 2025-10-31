Миллион за домофон: в Северодвинске жертва мошенников стала курьером для другой обманутой пенсионерки

В Северодвинске развернулась многоходовая мошенническая схема, жертвами которой стали двое пожилых людей. Примечательно, что 70-летний мужчина, выступивший в роли курьера и забравший у 75-летней женщины 1 миллион 300 тысяч рублей, сам за несколько дней до этого был обманут теми же аферистами.

Вечером 2 марта в полицию Северодвинска обратилась 75-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что утром ей на стационарный телефон позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. Лжесиловица сообщила женщине, что та якобы нарушила закон — не задекларировала свои сбережения, и теперь деньги могут быть изъяты. Чтобы избежать потерь, незнакомка посоветовала передать имеющиеся накопления курьеру, пообещав, что после процедуры декларирования средства вернутся владелице.

Испуганная пенсионерка собрала все сбережения — 1 миллион 300 тысяч рублей — упаковала их в пакет и отдала приехавшему к подъезду на такси пожилому мужчине. Лишь спустя некоторое время женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По горячим следам оперативники уголовного розыска установили личность курьера. Им оказался 70-летний житель Северодвинска. Выяснилось, что пенсионер сам попал в сети мошенников за несколько дней до этого.

Как пенсионер стал курьером

26 февраля мужчине позвонил неизвестный и под предлогом замены домофона выманил код из смс-сообщения. Следующий звонок не заставил себя ждать: новый собеседник сообщил пенсионеру, что через полученный код злоумышленники получили доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги», оформили доверенность и теперь могут продать квартиру, а деньги перечислить террористам.

Запугав пожилого мужчину ответственностью, аферисты убедили его «обезопасить» накопления переводом на специальный счет. А затем попросили оказать содействие — съездить по адресу и забрать деньги у якобы неходячей женщины, которая тоже попала в беду. Поверив, северодвинец отправился по указанному адресу, забрал у пенсионерки пакет с миллионом, а затем через банкомат перевел все средства на продиктованные мошенниками реквизиты.

Таким образом, один обманутый пенсионер стал невольным соучастником преступления против другого.

Полиция в очередной раз призывает жителей региона провести беседы с пожилыми родственниками. Объясните им: официальные организации и силовые структуры никогда не звонят гражданам с сообщениями о проблемах с деньгами, не просят передавать средства курьерами и не привлекают пожилых людей к «содействию» в финансовых операциях. При любом подозрительном звонке необходимо класть трубку и советоваться с родными.