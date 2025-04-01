26 апреля стал для Поморья днем мошенников

Трое жителей области 26 апреля 2025 года обратились в органы внутренних дел с заявлениями о хищении у них денежных средств телефонными мошенниками.

Представляясь сотрудниками правоохранительных и налоговых органов, Центробанка, злоумышленники обманом склонили потерпевших к передаче денежных средств путем перевода на сторонние счета.

В одном случае мошенник действовал по классической схеме, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности. Убедив 60-летнюю жительницу Няндомского района в том, что от ее имени неизвестными лицами оформляются кредиты для перечисления денежных средств за границу, заставил потерпевшую перевести свои накопления в сумме 968 тыс. рублей и занятые у знакомых денежные средства в сумме 430 тыс. рублей.

29-летняя архангелогородка была обманута лже-сотрудниками налоговой инспекции и Центробанка. Потерпевшая, действуя под влиянием мошенников, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 1,8 млн рублей на «безопасные счета».

В третьем случае 21-летняя северодвинка поверив позвонившему ей неизвестному лицу, что мошенники получили доступ к ее персональным данным и могут похитить принадлежащие ей денежные средства, перевела по его указанию на «безопасный счет» деньги в сумме 1,8 млн рублей.

Ранее потерпевшие слышали о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыли о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцам, согласились следовать их дальнейшим указаниям.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведется следствие.

В целях обеспечения сохранности Ваших денежных средств прокуратура области и автономного округа призывает быть бдительней, не поддаваться на уговоры неизвестных лиц предотвратить оформление кредита или перевести деньги на «безопасный счет», без промедления прекращать подобные телефонные разговоры.

Помните, банки услуг по переводу Ваших денежных средств на «безопасный счет» не предоставляют.

При необоснованном списания денежных средств – незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.