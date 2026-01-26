Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область. Мошенники среди нас

Так, сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий установлен курьер, который в конце декабря 2025 года под предлогом перевода сбережений на «безопасный счет» забрал у 67-летней архангелогородки свыше 2 миллионов рублей, а в начале января 2026 года у 68-летней жительницы города Северодвинска – 9 миллионов рублей. Для совершения преступления 26-летний молодой человек специально приезжал в Архангельск из Санкт-Петербурга. Он также подозревается в совершении аналогичных криминальных деяний на территории Северной столицы. В настоящее время по решению суда злоумышленник заключен под стражу и находится в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге.

В конце февраля были задержаны два жителя города Уфы – оба 2007 года рождения, которые забрали 400 тысяч рублей, а также пытались похитить еще 2 миллиона у 77-летнего архангелогородца. Один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

В столице Поморья сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску была установлена и доставлена в отдел полиции 20-летняя местная жительница, которая 19 февраля под видом «курьера счетной палаты» забрала у 78-летней пенсионерки порядка 1 миллиона рублей. По имеющимся данным, перед тем как отправиться к потерпевшей, злоумышленница зашла к своим знакомым, у которых подрабатывала няней. Переодевшись в одежду приятельницы, она поехала к пожилой женщине и забрала у нее денежные средства, оставив взамен якобы официальную бумагу о том, что после проверки сбережения будут ей возвращены.

Также в Архангельске задержан 43-летний мужчина – житель округа Майская горка, который под видом курьера похитил 100 тысяч рублей у 98-летнего архангелогородца, 200 тысяч у 86-летней новодвинки и 1 миллион 100 тысяч у 83-летней северодвинки. Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных и наркопреступлений.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам поговорить со своими пожилыми родственниками, рассказать им о схемах обмана, которые используют мошенники. Главное правило: при поступлении подобных звонков – перезвонить близким, рассказать о полученной по телефону информации и ни в коем случае не принимать финансовых решений, не посоветовавшись с родственниками.

Также полицейские обращают внимание на то, что важно критически относиться к предложениям о работе, предполагающей получение и дальнейший перевод денежных средств. За подобные действия законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

 

10 март 10:03 | : Происшествия

Главные новости


"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта
С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (93)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20