Архангельская область. Мошенники среди нас

Так, сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий установлен курьер, который в конце декабря 2025 года под предлогом перевода сбережений на «безопасный счет» забрал у 67-летней архангелогородки свыше 2 миллионов рублей, а в начале января 2026 года у 68-летней жительницы города Северодвинска – 9 миллионов рублей. Для совершения преступления 26-летний молодой человек специально приезжал в Архангельск из Санкт-Петербурга. Он также подозревается в совершении аналогичных криминальных деяний на территории Северной столицы. В настоящее время по решению суда злоумышленник заключен под стражу и находится в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге.

В конце февраля были задержаны два жителя города Уфы – оба 2007 года рождения, которые забрали 400 тысяч рублей, а также пытались похитить еще 2 миллиона у 77-летнего архангелогородца. Один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

В столице Поморья сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску была установлена и доставлена в отдел полиции 20-летняя местная жительница, которая 19 февраля под видом «курьера счетной палаты» забрала у 78-летней пенсионерки порядка 1 миллиона рублей. По имеющимся данным, перед тем как отправиться к потерпевшей, злоумышленница зашла к своим знакомым, у которых подрабатывала няней. Переодевшись в одежду приятельницы, она поехала к пожилой женщине и забрала у нее денежные средства, оставив взамен якобы официальную бумагу о том, что после проверки сбережения будут ей возвращены.

Также в Архангельске задержан 43-летний мужчина – житель округа Майская горка, который под видом курьера похитил 100 тысяч рублей у 98-летнего архангелогородца, 200 тысяч у 86-летней новодвинки и 1 миллион 100 тысяч у 83-летней северодвинки. Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных и наркопреступлений.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам поговорить со своими пожилыми родственниками, рассказать им о схемах обмана, которые используют мошенники. Главное правило: при поступлении подобных звонков – перезвонить близким, рассказать о полученной по телефону информации и ни в коем случае не принимать финансовых решений, не посоветовавшись с родственниками.

Также полицейские обращают внимание на то, что важно критически относиться к предложениям о работе, предполагающей получение и дальнейший перевод денежных средств. За подобные действия законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.