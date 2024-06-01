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У мошенников Архангельской области начался "летний сенокос"

В прошедшие выходные телефонным мошенникам удалось выманить у доверчивых жителей г. Архангельска, Северодвинска и Котласа денежные средства в особо крупном размере. 

Неизвестные действовали по стандартной мошеннической схеме. 

В одном случае 40-летнюю жительницу г. Северодвинска ввели в заблуждение представившись сотрудником ФСБ, под мнимым предлогом опасности перевода денежных средств со счетов жертвы в пользу Украины неизвестный склонил ее оформить 2 кредита в коммерческих банках на общую сумму 1 млн 200 тыс. рублей и перевести ее с помощью банкомата на сторонний счет.

Во втором случае представившийся должностным лицом Центрального банка преступник сообщил жительнице областного центра, что неизвестные пытаются похитить денежные средства с ее счетов. Для якобы предотвращения этих действий, мошенник убедил потерпевшую оформить кредит в размере 1 млн 400 тыс. рублей и перевести эти средства с помощью банкоматов стороннего банка.

В тот же день по телефону был обманут проживающий в г. Котлас пенсионер, который намереваясь заработать на бирже перевел неизвестному взятые перед этим в кредит почти 2 млн рублей. 

Поняв, что их обманули, пострадавшие обратились в полицию. Ранее они слышали о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыли о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцам, согласились следовать их дальнейшим указаниям. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ведется следствие. 

(фото с https://dzen.ru) 

25 июнь 14:40 | : Происшествия

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