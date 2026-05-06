Развратник-учитель из Холмогор получил 6 лет колонии

Суд признал 57-летнего жителя Холмогорского района, бывшего педагога местной школы, виновным в совершении развратных действий в отношении двоих несовершеннолетних. Подробности от издания «Регион 29»:

- В августе 2025 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил к себе в гости ранее знакомых мальчика и девочку-подростков и совершил в отношении них развратные действия. После обращения родителей потерпевшей в полицию мужчину задержали. На время следствия его заключили под стражу.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, бывшему педагогу на восемь лет запретили заниматься любой трудовой деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей — в детских садах, школах, лагерях и учреждениях допобразования. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда по 200 тысяч рублей в пользу каждого потерпевшего.

Приговор вступил в законную силу.