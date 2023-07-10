В Коряжме алководитель из Котласа совершил повторное преступление

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 29-летнего жителя города Котласа виновным по ч. 2 ст.264.1 УК РФ (управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Установлено, что подсудимый в 2018 году приговором Котласского городского суда признан виновным в совершении преступления за нарушение правил дорожного движения, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь участником дорожного движения, управляя автомобилем марки «Фольцваген Гольф» подсудимый передвигался на нем около дома на ул. Архангельская в г. Коряжме, где его действия пресекли сотрудники ГИБДД МО МВД России «Котласский».

По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения. Вину в совершении преступления он признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима , с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 3 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.