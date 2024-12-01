Талетный эксгибиционист из Поморья получил 5 с половиной лет строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему жителю поселка Уемский. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух малолетних).

Следствием и судом установлено, что 10 августа 2024 года вечером осужденный, находясь в обнаженном виде в состоянии алкогольного опьянения в сарае, расположенном в поселке Уемский у тропинки к реке Уемлянка, открыл дверь настежь, привлек внимание двух девочек в возрасте 12 и 13 лет и совершил в отношении них развратные действия.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину частично.

Приговором Приморского районного суда ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в счет компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей в пользу каждой потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу.