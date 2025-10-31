Вверх
В Архангельске педофила из Узбекистана приговорили к 13 годам строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  гражданину иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетней) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера действия, совершенные с применением насилия в отношении малолетней). 

 Следствием и судом установлено, что 3 августа 2025 года днем на пляже на берегу реки Кузнечихи в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил развратные и иные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних девочек. После обращения потерпевших в правоохранительные органы мужчина был задержан. На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 Ранее в центральный аппарат ведомства по поручению Председателя Следственного комитета России был представлен доклад о ходе расследования указанного уголовного дела.

 Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска осужденному назначено наказание в виде тринадцати лет лишения свободы с отбыванием колонии строгого режима. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу потерпевших. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

16 декабрь 15:27 | : Происшествия

