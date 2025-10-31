Муж из Коряжмы превратил жизнь беременной жены в непроходящий кошмар

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю города Коряжмы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием и судом установлено, что с июля по декабрь 2024 года по месту жительства в городе Коряжме осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался и систематически применял физическую силу к беременной супруге, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Он же, в декабре 2024 года угрожал потерпевшей убийством, приставляя к ней нож.

Приговором Коряжемского городского суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с него в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда 600 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.