Эксгибиционист-педофил из Мирного отправляется в зону на 4 года

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему жителю города Мирный. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении четырех малолетних). 

Следствием и судом установлено, что 19 августа 2025 года в разное время  осужденный в парковой зоне в городе Мирный привлек внимание четырех девочек в возрасте от 12 до 13 лет и совершил в отношении них развратные действия. 

Личность подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили сотрудники МО МВД России по ЗАТО г.Мирный. 

Приговором Мирнинского городского суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием  в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу потерпевших компенсацию морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.

08 апрель 09:28 | : Происшествия

