Хозяин новодвинского банана заплатит штраф за здоровье индуса

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 57-летнего жителя по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Установлено, что днем 08.04.2025 подсудимый, находясь на территории туристической базы отдыха «Мечка», расположенной в дер. Павлово г.Новодвинска, в нарушение требований законодательства при оказании услуги по катанию на надувном средстве, не убедился в целостности и надлежащем состоянии прицепного оборудования.

 В результате во время буксировки надувного средства за снегоходом на неподготовленной трассе произошел обрыв крепления сварного соединения, надувные сани вошли в неконтролируемый занос и резко остановились. Гражданин Индии выпал со своего места в санях и ударился головой о твердую поверхность информационного стенда, получив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинения  виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

 

07 май 10:30 | : Происшествия

