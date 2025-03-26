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Суд выписал директору бани "Форт-Нокс" крупный штраф за рагильдяйство

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал генерального директора ООО «Форт-Нокс» виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что виновный 21.08.2022, достоверно зная, что на территории принадлежащего обществу гостинично-банного комплекса в г. Архангельске не завершены ремонтно-отделочные работы, организовал на возмездной основе пропуск граждан для получения банных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате чего произошло падение незакрепленного деревянного настила строительных лесов на одну из посетительниц, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

 

02 июль 15:23 | : Происшествия

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