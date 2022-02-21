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В Архангельске мастер УК получил штраф за падение наледи на голову прохожей

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал мастера участка ООО УК «ЖСК» виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2  ст. 238 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что  в марте 2022 года мастер участка ООО УК «ЖСК», исполняя свои профессиональные обязанности, в ходе осмотра крыши многоквартирного дома № 12 по улице Бадигина в городе Архангельске, неоднократно выявлял, что из-за переменной оттепельной погоды, скопились крупные массы снега и наледи из-за значительных по объему осадков, при этом игнорируя требования безопасности, осознавая реальную возможность схода снега и наледи на землю, проведение своевременной, полной и надлежащей очистки кровли и крыши указанного дома не обеспечил и не произвел. 

В результате его преступного бездействия 17 марта 2022 года произошел сход снега и наледи с крыши дома № 12 по проезду Бадигина в городе Архангельске на проходившую рядом с этим домом женщину, из-за чего она получила травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью, добровольно возместив потерпевшей причиненный моральный вред в размере 250 000 рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 170 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

28 июль 09:05 | : Скандалы

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