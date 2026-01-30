Индус пострадал во время зимних развлечений на Мечке

Прокуратурой г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя, обвиняемого по п. «в»      ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Следствием установлено, что днем 08.04.2025 обвиняемый, находясь на территории туристической базы отдыха «Мечка», расположенной в дер. Павлово г. Новодвинска, в нарушение требований законодательства при оказании услуги по катанию на надувном средстве, не убедился в целостности и надлежащем состоянии прицепного оборудования.

 В результате во время буксировки надувного средства за снегоходом на неподготовленной трассе произошел обрыв крепления сварного соединения, надувные сани вошли в неконтролируемый занос и резко остановились. Гражданин Индии выпал со своего места в санях и ударился головой о твердую поверхность информационного стенда, получив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.  

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд                             для рассмотрения по существу.

18 март 14:21 | : Происшествия

