Директор архангельской сауны заплатит свободой за травму посетительницы

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Органом предварительного расследования установлено, что генеральный директор ООО «Форт Нокс», являясь лицом ответственным за обеспечение безопасности предоставляемых гражданам услуг, 21.08.2022 зная, что на территории гостинично-банного комплекса не завершены ремонтно-отделочные работы, не проконтролировал условия хранения строительных лесов.

Понимая, что оказание банных услуг представляет реальную опасность для жизни и здоровья потребителей ввиду возможности падения на них элементов строительных лесов, организовал на возмездной основе пропуск на территорию комплекса граждан для получения банных услуг, в том числе с правом пользования внутренней территорией гостинично-банного комплекса.

В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло падение незакрепленного деревянного настила строительных лесов на руку потерпевшей, что привело к травме, расценивающейся как тяжкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.