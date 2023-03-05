Бытовой конфликт в Коряжме закончился убийством 82-летнего пенсионера

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя Котласского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности его смерть).

Установлено, что обвиняемый в ноябре 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов по пр. Ленина в г. Коряжме в ходе возникшего бытового конфликта с 82-летним жильцом квартиры нанес ему многочисленные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.