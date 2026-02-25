За архангельских хулиганов всерьез взялись следователи СК

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о применении физической силы к ранее незнакомым молодым людям в одном из развлекательных центров в городе Архангельске. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании полученных материалов, включая результаты оперативно-розыскной деятельности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).  

 Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Архангельску при силовой поддержке подразделения СОБР регионального управления Росгвардии.

 Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении двух задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

 Следователями СК выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

06 май 11:45 | : Происшествия

