СК взял на карандаш избиение подростка в Архангельске

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации о том, что в Северном округе города Архангельска группа молодых людей избила подростка. Происходящее сопровождается видеозаписью.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Один из подозреваемых задержан.

Следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.