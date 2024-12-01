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Жительницу Котласа подозревают в убийстве своих детей

Сегодня утром в квартире дома по улице Мелентьева в городе Котласе обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его трехлетней сестры с признаками утопления в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил заместитель руководителя регионального следственного управления полковник юстиции Дмитрий Проселков, представители руководства УМВД России по Архангельской области, следователи и следователи- криминалисты управления.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

По подозрению в убийстве  задержана 29–летняя мать детей. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Дела приняты к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

28 декабрь 15:19 | : Происшествия

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