Два архангелогородца решили разжиться боеприпасами и что из этого вышло

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух инструкторов по стрельбе негосударственного образовательного частного учреждения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в 2023 - 2025 годах подозреваемые, используя служебное положение, присвоили более 7,5 тысяч патронов, предназначенных для лиц, проходящих курс подготовки для участия в специальной военной операции.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий в частном доме родственника одного из подозреваемых изъяли похищенные боеприпасы. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. Задержание производилось при силовой поддержке подразделения СОБР регионального управления Росгвардии.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.