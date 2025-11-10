Вверх
В Шенкурске чиновник и коммерсант пилили местный бюджет не по-детски

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации Шенкурского муниципального округа и учредителя коммерческой организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2025 году администрацией округа с коммерческой организацией заключен муниципальный контракт стоимостью более 4,2 млн рублей на выполнение работ по оборудованию пожарных водоемов. Руководитель организации организовал закупку по заниженной цене и последующую установку бывших в эксплуатации и не соответствующих условиям контракта металлических емкостей (цистерн). Муниципальный служащий осуществил их осмотр и приемку, отразив недостоверные сведения о выполнении работ и их соответствии контракту, что послужило основанием для перечисления принадлежащих муниципальному образованию бюджетных денежных средств и причинение материального ущерба в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. 

Подозреваемые задержаны при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подследственных меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята документация, имеющая значение для дела.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России. 

06 март 13:08

