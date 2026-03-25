Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гострудинспекция Архангельской области разбирается с гибелью узбека-бетонщика

Гострудинспекция в Архангельской области и НАО получила извещение о смертельном несчастном случае с рабочим на строительной площадке многоквартирного жилого дома  г. Архангельске. 

По предварительной информации, утром 26 апреля 2026 года произошло падение конструкции опалубки с высоты 14-го этажа. Под конструкцию попал 39-летний гражданин Республики Узбекистан, работавший бетонщиком. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Государственный инспектор труда приступил к проведению расследования смертельного несчастного случая, по результатам которого будут установлены обстоятельства, приведшие к несчастному случаю.

Гострудинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения требований охраны труда, правил безопасного производства работ на высоте и надлежащего крепления строительных конструкций.

 

27 апрель 14:38

Главные новости


Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Шива. Быль

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (360)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20