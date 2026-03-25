Гострудинспекция Архангельской области разбирается с гибелью узбека-бетонщика

Гострудинспекция в Архангельской области и НАО получила извещение о смертельном несчастном случае с рабочим на строительной площадке многоквартирного жилого дома г. Архангельске.

По предварительной информации, утром 26 апреля 2026 года произошло падение конструкции опалубки с высоты 14-го этажа. Под конструкцию попал 39-летний гражданин Республики Узбекистан, работавший бетонщиком. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Государственный инспектор труда приступил к проведению расследования смертельного несчастного случая, по результатам которого будут установлены обстоятельства, приведшие к несчастному случаю.

Гострудинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения требований охраны труда, правил безопасного производства работ на высоте и надлежащего крепления строительных конструкций.