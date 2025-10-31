В Архангельске Трудовая инспекция проверила обстоятельства гибели рабочего

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование сокрытого смертельного несчастного случая, произошедшего с работником ООО «Клото» в г. Архангельске. 30 октября 2025 г. 37-летний аппаратчик, идя по территории предприятия, внезапно упал на спину на бетонную поверхность. В результате падения он потерял сознание и получил тяжелую травму головы. Реанимационные мероприятия результата не принесли. Работник скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание. Основанием проведения расследования явилось несвоевременное извещение инспекции работодателем о произошедшем несчастном случае, что является нарушением требований ст. 228.1 ТК РФ.

Одновременно в ООО «Клото» инспекция провела внеплановую выездную проверку, в ходе которой были выявлены нарушения в части необеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Для устранения выявленных нарушений работодателю выдано предписание, которое в настоящее время исполнено, работники обеспечены СИЗ в полном объеме.

Виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Гострудинспекция напоминает работодателям о первостепенной важности обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте и о необходимости своевременного извещать инспекцию труда о произошедшем групповом, тяжелом или смертельном несчастном случае в установленном порядке».