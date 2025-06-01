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В Соломбале рабочий нашел свою смерть в траншее

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе информирует о смертельном несчастном случае, произошедшем 16 июля 2025 года в Соломбальском округе г. Архангельска. 

Во время работ по устройству фундамента для инженерных коммуникаций произошел обвал грунта со стенки траншеи. В момент происшествия в траншее находился работник. Прибывшая скорая помощь констатировала его смерть. 

Государственный инспектор труда выехал на место происшествия. В ходе расследования несчастного случая совместно с уполномоченными органами, будут установлены обстоятельства и причины происшествия; виновные лица будут привлечены к ответственности.

16 июль 16:20 | : Происшествия

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