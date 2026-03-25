Рабочего на стройке в Архангельске убило опалубкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 26 апреля 2026 года утром при проведении работ по строительству жилого дома в городе Архангельске на голову 39-летнего рабочего упал металлический фрагмент опалубки. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино - Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

27 апрель 10:25 | : Происшествия

