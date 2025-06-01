В Архангельске погиб рабочий-строитель из Туркменистана

12 июня 2025 года на территории стройплощадки с высоты 8-го этажа строящегося дома на ул. Красноармейская в г. Архангельске на 42-летнего работника – гражданина Туркменистана упал газобетонный блок. Пострадавший, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, спустя несколько дней скончался в медицинской организации.

Гострудинспекция проводит расследование данного несчастного случая. По его результатам будут установлены обстоятельства и причины несчастного случая, виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее инспекция труда обращала внимание строительного сообщества и органов власти на высокую смертность на строительных объектах региона. Напоминаем о необходимости обеспечения безопасных условий труда при выполнении строительных работ.