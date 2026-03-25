Приставы заставили жителя Коряжмы расплатиться за моральный ущерб

Невозможность воспользоваться полученными водительскими правами заставила жителя Архангельской области возместить моральный вред пострадавшему от его преступных действий мужчине.

На исполнении в отделении судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району находилось исполнительное производство в отношении местного жителя. Несколько лет назад мужчина был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Помимо наказания в виде лишения свободы, суд обязал осужденного выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда.

Пока должник находился в местах лишения свободы денежные средства удерживались из его заработка. Но, выйдя на свободу, мужчина исчез из поля зрения судебных приставов, быстро «забыв» о возложенных на него судом финансовых обязательствах. Между тем, остаток долга составлял 137 тысяч рублей.

Судебным приставом регулярно направлялись запросы во все регистрирующие и контролирующие органы. И настойчивость принесла свои результаты: из Госавтоинспекции поступила информация о получении должником водительского удостоверения. Незамедлительно было вынесено постановление об ограничении должника в пользовании данным специальным правом.

Узнав через портал Госуслуг о том, что, имея водительские «права», сесть за руль автомобиля он не может, мужчина уже на следующий день оплатил задолженность в полном объеме, также заплатив и исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей.

Права взыскателя восстановлены.