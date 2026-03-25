Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Приставы заставили жителя Коряжмы расплатиться за моральный ущерб

Невозможность воспользоваться полученными водительскими правами заставила жителя Архангельской области возместить моральный вред пострадавшему от его преступных действий мужчине.

            На исполнении в отделении судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району находилось исполнительное производство в отношении местного жителя. Несколько лет назад мужчина был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Помимо наказания в виде лишения свободы, суд обязал осужденного выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда. 

            Пока должник находился в местах лишения свободы денежные средства удерживались из его заработка. Но, выйдя на свободу, мужчина исчез из поля зрения судебных приставов, быстро «забыв» о возложенных на него судом финансовых обязательствах. Между тем, остаток долга составлял 137 тысяч рублей.

            Судебным приставом регулярно направлялись запросы во все регистрирующие и контролирующие органы. И настойчивость принесла свои результаты: из Госавтоинспекции поступила информация о получении должником водительского удостоверения. Незамедлительно было вынесено постановление об ограничении должника в пользовании данным специальным правом. 

            Узнав через портал Госуслуг о том, что, имея водительские «права», сесть за руль автомобиля он не может, мужчина уже на следующий день оплатил задолженность в полном объеме, также заплатив и исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей.

            Права взыскателя восстановлены.

20 апрель 09:30 | : Происшествия

Главные новости


Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В стране люлей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (249)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20