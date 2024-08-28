Северодвинский токарь получил деньги за три оторванных пальца

Во избежание применения мер принудительного исполнения организация в кратчайшие сроки выплатила работнику 800 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда за полученную производственную травму.

В отделение судебных приставов по г. Северодвинску поступил исполнительный документ о взыскании с должника-организации в пользу бывшего работника морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Работая токарем, мужчина в результате несчастного случая на производстве получил травму, лишившись трёх пальцев на правой руке, тем самым, утратив профессиональную трудоспособность.

Судом установлено, что причиной получения травмы стало необеспечение работодателем безопасных условий труда. В связи с этим, организацию обязали выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав в обеспечительных целях вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику транспортных средств «LEXUS» и «LADA». Руководителю организации было разъяснены меры принудительного исполнения, в том числе: взыскание исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, арест счетов и имущества.

Чтобы избежать применения указанных мер, организация не стала затягивать с исполнением решения суда и выплатила пострадавшему мужчине компенсацию морального вреда в полном объёме. В результате, взыскатель в кратчайшие сроки получил причитающиеся ему денежные средства.

(фото с https://uslugi.yandex.ru)