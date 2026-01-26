Архангелогородка выложила миллион за покусанного ее собакой ребенка

Принудительные меры судебных приставов заставили архангелогородку возместить несовершеннолетнему моральный вред в размере одного миллиона рублей.

На исполнении у судебных приставов Соломбальского округа г. Архангельска находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Женщина организовывала и поводила платные экскурсии с кормлением животных и катанием на лошадях. Во время одной из них произошел несчастный случай: собака укусила ребёнка за лицо.

Суд признал женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Также суд обязал выплатить пострадавшему один миллион рублей компенсации морального вреда.

В связи с тем, что в установленный срок решение суда не было исполнено, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в сумме 70 тысяч рублей и применил меры принудительного исполнения. Так, должницу ограничили в выезде за границу и в пользовании спецправом на управление транспортным средством. В отношении принадлежащего ей имущества — автомобиля, земельного участка с домом и квартиры — незамедлительно наложили запрет на проведение регистрационных действий, разъяснив дальнейшую процедуру ареста и принудительной реализации.

После принятых мер компенсация морального вреда была выплачена в полном объёме.