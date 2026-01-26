Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородка выложила миллион за покусанного ее собакой ребенка

Принудительные меры судебных приставов заставили архангелогородку возместить несовершеннолетнему моральный вред в размере одного миллиона рублей.

            На исполнении у судебных приставов Соломбальского округа г. Архангельска находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Женщина организовывала и поводила платные экскурсии с кормлением животных и катанием на лошадях. Во время одной из них произошел несчастный случай: собака укусила ребёнка за лицо. 

            Суд признал женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Также суд обязал выплатить пострадавшему один миллион рублей компенсации морального вреда.

            В связи с тем, что в установленный срок решение суда не было исполнено, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в сумме 70 тысяч рублей и применил меры принудительного исполнения. Так, должницу ограничили в выезде за границу и в пользовании спецправом на управление транспортным средством. В отношении принадлежащего ей имущества — автомобиля, земельного участка  с домом и квартиры — незамедлительно наложили запрет на проведение регистрационных действий, разъяснив дальнейшую процедуру ареста и принудительной реализации.

            После принятых мер компенсация морального вреда была выплачена в полном объёме. 

11 март 09:26 | : Происшествия

Главные новости


"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта
С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (103)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20