Разборка у северодвинского бара привела ее зачинщика на 10 лет в колонию

Северодвинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимого 45-летнего местного жителя виновным по п «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц) и п. «в» ч. 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Оба преступления были совершены с применением ножа, используемого в качестве оружия.

Установлено, что в мае 2023 года в одном из баров города Северодвинска осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, со значительной силой нанес удары в область брюшной полости трем лицам, причинив двум тяжкий, а третьему легкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда в общей сумме 1 млн рублей судом удовлетворены.

Приговор суда в законную силу не вступил.