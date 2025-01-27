Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Поморья чуть не расстался с любимой "Маздой" из-за долга

Перспектива остаться без машины побудила жителя Архангельской области погасить долги по кредитным обязательствам.

В отделении судебных приставов по Красноборскому району находилось сводное исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредитным платежам на общую сумму 143 тысячи рублей.

В связи с тем, что мужчина уклонялся от погашения долга, судебный пристав направил запрос в регистрирующие органы и выяснил, что в собственности у неплательщика есть автомобиль «Мазда».

Транспортное средство было арестовано и прошло процедуру оценки. Владельцу направили требование о предоставлении автомобиля для изъятия и передачи его на принудительную реализацию. 

Только тут должник осознал реальную перспективу лишиться машины и поспешил погасить кредитные задолженности в полном объёме. Также ему пришлось  заплатить около 10 тысяч рублей исполнительского сбора в качестве штрафной санкции за неисполнение судебного решения в установленный законом срок и оплатить расходы на оценку в размере одной тысячи рублей.

Арест с имущества снят, исполнительное производство окончено. 

 

11 апрель 09:24 | : Происшествия

Главные новости


"Школа мэров" в Архангельске: как управлять городом в условиях Севера
Народный референдум. Хотели как лучше, а получилось как всегда

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (131)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20