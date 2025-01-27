Житель Поморья чуть не расстался с любимой "Маздой" из-за долга

Перспектива остаться без машины побудила жителя Архангельской области погасить долги по кредитным обязательствам.

В отделении судебных приставов по Красноборскому району находилось сводное исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредитным платежам на общую сумму 143 тысячи рублей.

В связи с тем, что мужчина уклонялся от погашения долга, судебный пристав направил запрос в регистрирующие органы и выяснил, что в собственности у неплательщика есть автомобиль «Мазда».

Транспортное средство было арестовано и прошло процедуру оценки. Владельцу направили требование о предоставлении автомобиля для изъятия и передачи его на принудительную реализацию.

Только тут должник осознал реальную перспективу лишиться машины и поспешил погасить кредитные задолженности в полном объёме. Также ему пришлось заплатить около 10 тысяч рублей исполнительского сбора в качестве штрафной санкции за неисполнение судебного решения в установленный законом срок и оплатить расходы на оценку в размере одной тысячи рублей.

Арест с имущества снят, исполнительное производство окончено.