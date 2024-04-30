Жительница Северодвинска попалась на удочку аферистов с фальшивых Госуслуг

В ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 45-летняя местная жительница.

По словам женщины, накануне ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником компании-оператора сотовой связи, он проинформировал о необходимости продления договора обслуживания. Для этого нужно было назвать поступивший в смс-сообщении код.

Северодвинка согласилась, а спустя некоторое время ей снова позвонили. На этот раз мужчина представился сотрудником портала Госуслуг и поинтересовался, не передавала ли она кому-либо поступивший код? Услышав положительный ответ, он сообщил, что с помощью данного кода мошенники получили доступ к ее личному кабинету на портале, завладели конфиденциальной информацией и оформили на ее имя крупный кредит, а также подали заявки на займы еще в четыре банка. Чтобы предотвратить действия аферистов, собеседник предложил женщине взять аналогичный кредит, а полученные средства перевести на «безопасный счет».

Поверив незнакомцу, северянка оформила заем на 800 тысяч рублей и перечислила деньги по указанным реквизитам. Работникам банка она объяснила, что эта сумма нужна для покупки машины.

Когда операция по переводу была завершена, женщина попыталась зайти в личный кабинет Госуслуг, но он оказался заблокированным. Восстановив доступ, потерпевшая увидела, какую информацию запрашивали злоумышленники, и поняла, что общалась с мошенниками.

В отделе полиции потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но не предполагала, что сама попадет на удочку телефонных аферистов.

По фактам мошенничества, совершенного в крупном размере, и неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.