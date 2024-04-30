Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Северодвинска попалась на удочку аферистов с фальшивых Госуслуг

В ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 45-летняя местная жительница.

По словам женщины, накануне ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником компании-оператора сотовой связи, он проинформировал о необходимости продления договора обслуживания. Для этого нужно было назвать поступивший в смс-сообщении код.

Северодвинка согласилась, а спустя некоторое время ей снова позвонили. На этот раз мужчина представился сотрудником портала Госуслуг и поинтересовался, не передавала ли она кому-либо поступивший код? Услышав положительный ответ, он сообщил, что с помощью данного кода мошенники получили доступ к ее личному кабинету на портале, завладели конфиденциальной информацией и оформили на ее имя крупный кредит, а также подали заявки на займы еще в четыре банка. Чтобы предотвратить действия аферистов, собеседник предложил женщине взять аналогичный кредит, а полученные средства перевести на «безопасный счет».

Поверив незнакомцу, северянка оформила заем на 800 тысяч рублей и перечислила деньги по указанным реквизитам. Работникам банка она объяснила, что эта сумма нужна для покупки машины.

Когда операция по переводу была завершена, женщина попыталась зайти в личный кабинет Госуслуг, но он оказался заблокированным. Восстановив доступ, потерпевшая увидела, какую информацию запрашивали злоумышленники, и поняла, что общалась с мошенниками.

В отделе полиции потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но не предполагала, что сама попадет на удочку телефонных аферистов.

По фактам мошенничества, совершенного в крупном размере, и неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

28 май 09:08 | : Происшествия

Главные новости


Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Бесплатная газификация СНТ? Размечтались!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (305)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20